Dramma per il ciclista Nathan Van Hooydonck: malore al volante e si schianta su altri 5 mezzi. E' gravissimo

Il ciclista belga Nathan Van Hooydonck della squadra Jumbo-Visma è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver perso il controllo della sua auto a un incrocio in Belgio, lo rende noto la polizia locale. Un portavoce della polizia ha spiegato che il 27enne ciclista professionista era in condizioni critiche e che i medici lottano per stabilizzarlo.

Van Hooydonck ha corso il Tour de France a luglio, aiutando il suo compagno di squadra Jonas Vingegaard a vincere il titolo generale. Oggi si è schiantato con la sua auto a Kalmthout, nel Belgio settentrionale, dopo essersi sentito male al volante, colpendo altre cinque auto a un incrocio prima di fermarsi.

Anche la moglie incinta di Van Hooydonck era a bordo del veicolo, ma è rimasta illesa. Il direttore sportivo della Jumbo, Grischa Niermann, ha dichiarato ai media presenti alla Vuelta a Espana che i corridori della squadra sono profondamente turbati dalla notizia