Europei, l'Italvolley vola in semifinale con un super Daniele Lavia al tie-break. Battuta l'Olanda

Italia - Olanda 3-2 (19-25; 25-17; 25-16; 23-25; 15-12)

ITALIA: Michieletto 22, Giannelli 4, Balaso, Sbertoli, Scanferla, Bottolo ne, Galassi 9, Lavia 16, Romanò 21, Russo 2, Rinaldi 2, Bovolenta ne, Sanguinetti 2, Mosca 3. Allenatore: De Giorgi OLANDA: Korenblek, Keemink 2, Van Garderen 2, Ter Horst, Meus, Jorna 9, Plak 7, Klok ne, Tuinstra 14, Abdel-Aiz 31, Ter Maat, Parkinson 8, Andringa, Wiltenburg. Allenatore: Piazza ARBITRI: Sarikaya, Mezoffy

NOTE: durata set 29', 24', 24', 31', 21'. Spettatori 5012.

L'Italia di pallavolo maschile, campione d'Europa e del Mondo in carica, è alle semifinali degli Europei di pallavolo. I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno battuto l'Olanda 3-2 in un match al cardiopalma giocato a Bari. Ora Giannelli e compagni giocheranno giovedì 14 contro la Francia (l'altra semifinale è Polonia-Slovenia). Davanti a 5000 spettatori, gli azzurri volano a Roma tra le prime quattro d'Europa. Non è stata una partita semplice contro gli orange di un fenomenale Nimir allenata dall'italiano Roberto Piazza.

Nel decisivo quinto set, superlativo l'apporto dello schiacciatore di Rossano Daniele Lavia, autore di alcuni punti di pregevole fattura, nonchè del decisivo punto finale.