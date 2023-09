Matteo Antoci, il giovane talento stefanese ex Reggina passa al Frosinone Calcio

Dopo la Reggina, il Frosinone. Continua l'esperienza tra i professionisti del giovane stefanese Matteo Antoci, che per la prossima stagione sarà alla corte della Primavera 1 della squadra laziale. Tante le proposte da vagliare, dopo le vicissitudini giudiziarie della formazione calabrese (che per la prossima stagione dovrà ripartire dalla D). E altrettante le soddisfazioni che, solo per citare l'ultima stagione, hanno visto Antoci mettersi in risalto nei campionati nazionali Under 16 e Under 17 sotto età con molti gol e assist all’attivo.

Resistenza, velocità e "colpi di testa": sono le qualità che hanno messo in mostra Matteo, classe 2006, agli occhi dei tanti talent scout, e in particolare agli uomini del Frosinone, che hanno tradotto l'interesse in contratto. E chissà che per lui non si aprano anche le porte dell'Under 18 allenata dall’ex portiere azzurro Marco Amelia.