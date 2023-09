Lorenzo Sonego ha perso il primo singolare della sfida di Coppa Davis tra Italia e Canada in corso a Bologna, L’azzurro è stato sconfitto in due set, per 7-6, 6-4, da Alexis Galarneau, n.200 nella classifica Atp. Nel secondo singolare scenderanno in campo Lorenzo Musetti e Gabriel Diallo mentre chiuderà la giornata l’incontro di doppio.