Volley, Europei: Italia in finale, Francia battuta 3-0

L’Italia ha battuto 25-21, 25-19, 25-23 la Francia a Roma e vola in finale agli Europei di pallavolo. Gli azzurri hanno dominato la gara con i transalpini allenati dalla leggenda italiana Andrea Giani. Tra i migliori il rossanese Lavia. Per l’Italia, vincitrice del torneo continentale due anni fa, si tratta della dodicesima finale nel Campionato Europeo. Nel prossimo incontro c'è la Polonia che ha battuto 3-1 la Slovenia. Seconda finale consecutiva continentale per gli azzurri di De Giorgi, campioni d’Europa e del Mondo in carica.