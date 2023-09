Coppa Davis, l'Italia si avvicina alle finali di Malaga: il Canada elimina (quasi) il Cile: domani basta un punto

Il Canada batte 2-1 il Cile e fa un bel regalo all’Italia: domani, contro la Svezia, agli azzurri basterà vincere un match per approdare alle Finals di Coppa Davis in programma il prossimo novembre a Malaga. Sul veloce della Unipol Arena di Bologna, Alexis Galarneau batte in due set Alejandro Tabilo - 6-3 7-6(5) -, poi il 6-4 6-4 di Nicolas Jarry su Gabriel Diallo permette al Cile di pareggiare i conti ma nel doppio Galarneau e Pospisil regolano Barrios Vera e Tabilo 6-3 7-6(7) e così il Canada passa da primo nel girone A. Dopo Canada, Repubblica Ceca, Serbia e Olanda, la quinta qualificata per le Finals di Malaga è l’Australia, 28 volte vincitrice della Coppa Davis. I canguri hanno superato per 3-0 la Svizzera senza cedere neppure un set: alla vittoria di Thanasi Kokkinakis per 6-3 7-5 su Dominic Stricker, ha fatto seguito il 6-4 6-3 con cui Alex De Minaur ha piegato Marc-Andrea Huesler. Ma per ottenere la matematica qualificazione all’Australia è servita anche la vittoria in doppio, sancita da Mattheew Ebden e Max Purcell su Marc-Andrea Huesler e Dominic Stricker: 6-2 6-4 lo score conclusivo matutaro in appena 73 minuti di gioco.