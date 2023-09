Italvolley, argento amaro: la Polonia non rischia mai (3-0) e strappa lo scettro di campione d'Europa agli azzurri

Sfuma il bis europeo per l’Italia, nella finale giocata al PalaEur di Roma, gli azzurri sono stati sconfitti 3-0 (20-25, 21-25, 23-25) dalla Polonia che si laurea campione d’Europa. Una bolgia azzurra, un fuoco d'artificio umano formato da 11mila e 300 persone urlanti. L'atmosfera al PalaEur prima è durante la finale degli Europei di volley tra Italia e Polonia è roba da pelle d'oca. Alle 20.47 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella appare in tribuna d'onore, attirando su di sé l'applauso genuino del pubblico del PalaEur. Accanto a Mattarella, il presidente del Coni Giovanni Malagò. I boati però diventano ancora più assordanti quando lo speaker annuncia l'ingresso in campo degli uomini di De Giorgi. Lo striscione più simpatico è senz'altro 'Anche Papa Wojtila tifa Italia', mentre se ne contano a decine che esaltano i campioni azzurri. Capitan Giannelli è tra i più amati (lo testimonia lo stendardo 'Noi amiamo Giannelli' con un grande cuore tricolore), ma anche Galassi e Lavia raccolgono la loro dose di affetto dagli spalti. Lo schiacciatore calabrese è immortalato in un grande stendardo bianco con la scritta 'Da Rossano con furore'. Da segnalare i tanti fischi contro la Polonia a inizio partita, che portano lo speaker a chiedere al pubblico di incitare l'Italia senza dare addosso alla squadra ospite. Impressionante il botteghino: l'incasso complessivo è di 831.090 euro.

La delusione del rossanese Daniele Lavia

"Dobbiamo applaudire questo grande pubblico. Anche nei momenti di difficoltà erano sempre con noi, ci hanno spronato e invitato a spingere. Peccato non essere scesi in campo con l'atteggiamento giusto. Sin dal primo set sono arrivate bordate. Pian piano hanno alleggerito la pressione, tranne Leon. Siamo saliti ma non ce l'abbiamo fatta. Il gruppo è compatto e coeso. Sconfitte del genere servono".