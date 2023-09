Frosinone super con il Sassuolo, Monza e Lecce si accontentano

Frosinone-Sassuolo 4-2

RETI: 7'pt e 24'pt Pinamonti, 49'pt Cheddira; 25'st e 31'Mazzitelli, 51'st Lirola

FROSINONE (4-3-3): Turati 7.5; Oyono 6, Monterisi 5.5 (1'st Okoli 6), Romagnoli 5.5, Marchizza 6.5; Mazzitelli 8.5 (40'st Lirola 7), Barrenechea 6, Gelli 5.5 (37'st Brescianini sv); Soulè 6, Cheddira 8; Baez 5.5 (1'st Caso 6.5). In panchina: Frattali, Cerofolini, Kaio Jorge, Cuni, Reinier, Garritano, Kvernadze, Ibrahimovic, Lusuardi. Allenatore: Di Francesco 7.5

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno 6; Toljan 6, Erlic 5, Ruan 5, Vina 6 (7' st Pedersen 5.5); Boloca 6 (21'st Castillejo 5.5), Henrique 6; Berardi 6, Bajrami 6 (7'st Thorstvedt 5.5), Laurientè 6 (7'st Ceide 6); Pinamonti 8 (35'st Mulattieri s.v.). In panchina: Pegolo, Sacchetti, Missori, Racic, Ferrari, Obiang, Viti, Volpato. Allenatore: Dionisi 5

ARBITRO: Prontera di Bologna 6

NOTE: pomeriggio sereno, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Romagnoli, Barrenechea, Caso, Gelli, Tressoldi, Erlic Angoli: 5-5. Recupero: 3'; 8'.

Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che da ex batte il Sassuolo per 4-2 sul campo dello 'Stirpè e condanna i neroverdi alla terza sconfitta del loro campionato. È il Sassuolo a partire fortissimo e ad aggredire alto il Frosinone, creando dopo soli tre minuti la prima occasione buona, capitata sui piedi di Bajrami che tenta la conclusione da fuori area trovando però la risposta in tuffo di Turati. Primo squillo dei neroverdi che si concretizza in gol al 7', con la transizione che porta Vina al filtrante vincente a servire Pinamonti, freddissimo con il piatto destro a siglare il vantaggio per i suoi. Prova a rispondere al 20' la formazione di Di Francesco, con la percussione di Marchizza sull'out di sinistra e il servizio per Soulé, che perso dalla difesa dal Sassuolo fallisce, da due passi, il possibile pallone del pareggio. Occasione che sfrutterà, invece, il Sassuolo, che trova il raddoppio pochi minuti più tardi, ancora con Pinamonti, che riceve il pallone da Toljan sulla destra e scarica una bella volée sul secondo palo.

Sassuolo in completa balia del Frosinone e della situazione sfavorevole di punteggio, con i padroni di casa che vanno vicini anche al quarto gol, con la conclusione di interno mancino da parte di Soulé, solo il palo però dice di no all’ex Juventus. Sassuolo che tenta gli ultimi assalti e va vicinissimo per due volte al gol del 3-3, prima con il filtrante illuminante di Berardi per Castillejo che di sinistro trova la mano di Turati e poi, con ancora il portiere gialloblù protagonista, il colpo di testa di Ceide intercettato sulla linea proprio dall’estremo difensore del Frosinone. In pieno recupero il Frosinone, in contropiede, trova il gol del definitivo 4-2, con il Sassuolo completamente in avanti che lascia campo alla fuga per la vittoria di Cheddira e Lirola: il terzino spagnolo, altro ex, deve solo appoggiare in rete.

Monza-Lecce 1-1

RETI: 3'st Krstovic (rig), 24'st Colpani.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino 5.5; Izzo 6.5, Pablo Mari 5.5 (1'st A.Carboni 6), Caldirola 5; Birindelli 6 (22'st Maric 5.5), Gagliardini 6, Pessina 6, Ciurria 6 (44'st Kyriakopoulos sv); Colpani 7, Caprari 6 (27'pt Dany Mota 5); Colombo 6.5 (22'st Pedro Pereira 6). In panchina: Lamanna, Gori, Cittadini, Bettella, F.Carboni, Vignato, Akpa Akpro, Pepin, Bondo. Allenatore: Palladino 6.

LECCE (4-3-3): Falcone 7; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 4.5, Gallo 5.5 (29'st Dorgu 6); Kaba 6, Ramadani 6, Rafia 6 (9'st Blin 6); Almqvist 6.5 (33'st Touba sv), Krstovic 7 (33'st Piccoli 5.5), Banda 6 (29'st Strefezza 6). In panchina: Berisha, Brancolini, Venuti, Listkowski, Faticanti, Oudin, Corfitzen, Joan Gonzalez, Sansone, Burnete. Allenatore: D’Aversa 6.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli 6.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni. Espulsi: al 10'st Baschirotto per gioco violento, al 40'st Caldirola per doppia ammonizione. Ammoniti: Pablo Mari, Rafia, Birindelli, Ciurria, Pedro Pereira. Angoli: 8-1. Recupero: 4', 9'.

Monza e Lecce si prendono un punto a testa nel match delle ore 15 della quarta giornata di Serie A: allo U Power Stadium la partita termina 1-1 con Colpani che risponde all’iniziale vantaggio siglato da Krstovic su rigore. Meglio i brianzoli nel complesso, vicini nel finale alla rete del vantaggio, Lecce stanco dopo un primo tempo molto dispendioso, ma di buona qualità. Espulsi nella ripresa prima Baschirotto, poi Caldirola. Inizio shock per il Monza che paga a caro prezzo l'errore proprio di Caldirola al 2': il difensore di Palladino, nel tentativo di rinviare il pallone, non si accorge dell’arrivo repentino di Almqvist e lo atterra in area. Dal dischetto si presenta l’uomo del momento in casa Lecce, Nikola Krstovic, freddo nello spiazzare Sorrentino - chiamato a sostituire in extremis Di Gregorio per un colpo preso durante il riscaldamento - e portare gli ospiti in vantaggio. Dopo una ventina di minuti di rodaggio i biancorossi riescono a palleggiare in maniera più rapida e a coinvolgere maggiormente i due trequartisti. Se il Lecce, da un lato, si gode Krstovic, il Monza, dall’altro, si coccola Andrea Colpani, sempre più centrale nel progetto di Palladino.

Proprio l’ex Atalanta al 24' finalizza il bel triangolo tra Colombo e Caprari, firmando la rete del pari. I padroni di casa sfiorano nuovamente il gol con tre azioni pericolose nel giro di cinque minuti, la più ghiotta con Colombo che al 30', a tu per tu con Falcone, spedisce la sfera a lato. Il Lecce, invece, prova a ripartire sfruttando l’estro e la velocità di Banda e Almqvist. Tegola per il Monza che perde Caprari al 26' per un infortunio alla caviglia. Nella ripresa ecco l’episodio chiave che rompe l'equilibrio tra le due squadre: al 55' Baschirotto viene espulso per un intervento veemente su Colombo, lasciando i salentini in dieci uomini. Da lì in poi è il Monza a fare la partita e Dany Mota al 66' ha addirittura una doppia chance per segnare, ma spreca: il portoghese, con ampio spazio in area di rigore, prima calcia trovando la brillante risposta di Falcone, poi spedisce a lato sulla ribattuta. Al 69' il Var nega il vantaggio al Monza, annullando la rete di Andrea Carboni per fuorigioco di rientro. All’85' viene ristabilita la parità numerica, per via del doppio giallo a Caldirola: secondo tempo spezzettato e con tanti cartellini. Nel recupero Gagliardini spedisce fuori di testa, fallendo una grande occasione da gol. Il Lecce tira un sospiro di sollievo e resta ancora imbattuto in campionato.

