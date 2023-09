Roma senza freni (e pietà): 7-0 all'Empoli. Dybala (doppietta) e Cristante in grande spolvero, segna Lukaku

La Roma travolge 7-0 l’Empoli e trova la prima vittoria della sua stagione in Serie A. Romelu Lukaku si sblocca in giallorosso e riceve il boato più grande dell’Olimpico, ma sul tabellino finiscono anche Dybala (doppietta), Renato Sanches, Cristante e Mancini, oltre a Grassi (autogol). Mourinho schiera la nuova coppia d’oro dal 1' in attacco, con Ndicka e Renato Sanches che fanno il loro esordio da titolari. Pronti, via e un’ingenuità dell’Empoli regala l’1-0 sui piedi di Dybala. Dopo 30 secondi Walukiewicz in area anticipa Lukaku ma lo fa col braccio, l'arbitro Sacchi fischia il rigore e dagli undici metri l'argentino non sbaglia. Passano sei minuti e la Roma raddoppia. Una lunga circolazione di palla apre in due la retroguardia azzurra. Kristensen disegna un cross preciso in area per l'inserimento di Renato Sanches che di testa firma il 2-0. Prima del 20' è il quarto legno stagionale a negare il 3-0 ai giallorossi. Leandro Paredes si incarica di un calcio d’angolo e sfiora il gol olimpico colpendo il palo alla sinistra di Berisha. La terza rete è rinviata al 35'. Lukaku fa da sponda per l'inserimento di Cristante, ma al resto pensa l’Empoli: Bereszynski rinvia sul corpo di Grassi e la palla carambola in rete.

Ad inizio ripresa Zanetti cambia: fuori Walukiewicz e Fazzini, dentro Ismajli e Bastoni. Tra il 55' e il 59' però Dybala si inventa il 4-0 e sfiora il quinto gol. Cristante scarica dalla destra, l'argentino entra in area, mette a sedere Luperto e batte Berisha. Poco dopo si incarica di un calcio di punizione dal limite e colpisce la traversa. Al 67' il lampo di Baldanzi: palla sul mancino e tiro da fuori area, ma il palo gli nega la gioia della rete. A differenza di Bryan Cristante che all'80' realizza il 5-0 con un bolide sotto l'incrocio dalla distanza. All'appello manca Lukaku. E all'84' Belotti gli serve la palla perfetta: il bomber belga a tu per tu con Berisha non perdona. Così come Mancini che su calcio d'angolo all'86' firma il 7-0. Una punizione durissima per l'Empoli che resta a quota zero punti e zero gol fatti a fronte di dodici subiti.

Roma-Empoli 7-0

MARCATORI: 2' pt rig. Dybala, 8' pt Renato Sanches, 35' pt aut. Grassi, 10' st Dybala, 35' st Cristante, 37' st Lukaku, 40' st Mancini.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 6.5; Mancini 7, Llorente 6.5, Ndicka 7; Kristensen 7, Renato Sanches 7.5 (1' st Bove 6.5), Paredes 6.5 (30' st Pagano 6), Cristante 7.5, Spinazzola 7 (38' st El Shaarawy sv); Dybala 7.5 (18' st Belotti 7), Lukaku 7 (38' st Azmoun sv). In panchina: Boer, Svilar, Karsdorp, Celik, Zalewski, Pisilli. Allenatore: Mourinho 7.5.

EMPOLI (4-3-3): Berisha 4; Bereszynski 4, Walukiewicz 4 (1' st Ismajli 4.5), Luperto 4.5, Pezzella 5; Maleh 5, Grassi 4.5, Fazzini 5 (1' st Bastoni 5); Cancellieri 5 (15' st Baldanzi 6), Destro 4.5 (15' st Caputo 5.5), Cambiaghi 4 (39' st Shpendi sv). In panchina: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Ebuehi, Kovalenko, Marin, Ranocchia, Gyasi. Allenatore: Zanetti 4.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Dybala, Renato Sanches, Cancellieri, Maleh. Angoli: 2-6. Recupero: 3', 3'.