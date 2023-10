Mondiali di rugby, un film già visto: il Sudafrica batte la Nuova Zelanda di un punto grazie al cecchino Pollard

Il Sudafrica si è confermato campione del mondo di rugby, battendo 12-11 la Nuova Zelanda nella finale disputata a Parigi.

Per gli Springboks si tratta di un traguardo storico: è in fatti il loro quarto titolo mondiale, un record. Questo Mondiale si aggiunge a quello vinto in casa nel 1995, quello del 2007 e quello del 2019.

Tutti i punti del Sudafrica sono stati realizzati da Pollard su calcio piazzato, mentre gli All Blacks - che hanno giocato a lungo con un uomo in meno per l’espulsione del loro capitano, Sam Cane, nel primo tempo hanno realizzato una meta con Beauden Barrett, non trasformata, e due calci con Mounga. Alla fine la differenza l’hanno fatta proprio questi dettagli. Gli All Blacks hanno giocato una partita di grande coraggio. E occorre riconoscere che avrebbero meritato anche loro di gioire visto il vigore con cui si sono battuti pur giocando nonostante abbiano giocato in 14, dal 25esimo in avanti, per lunghi tratti hanno dominato la partita. Una serie di particolari alla fine hanno deciso un match tirato. Ma alla fine conta il risultato. E questo dice inequivocabilmente che il Sudafrica dimostra ancora una volta di meritare il primo posto del ranking mondiale.

Al terzo posto si è piazzata l’Inghilterra che ha sconfitto per 26-23 l’Argentina.