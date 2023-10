Jorge Martin su Ducati Pramac ha vinto il Gran Premio della Thailandia classe MotoGp. Lo spagnolo ha preceduto il campione del mondo e leader del Mondiale Francesco Bagnaia e Brad Binder su Ktm retrocesso dalla seconda alla terza posizione per «track limits», ovvero per essere uscito sul "verde» della pista nel tentativo di superare Martin. Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Ducati VR46 Racing).