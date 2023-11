Sinner bello di notte ma... arrabbiato. Termina di giocare in piena notte e si ritira: non disputerà gli ottavi oggi

La notte scorsa, reduce dal match contro McDonald, conclusosi dopo tre set alle 2:36, Jannik Sinner aveva messo in dubbio la propria presenza oggi in campo nella partita degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, con ora d’inizio fissata non prima delle 17, contro Alex De Minaur. «Non so se giocherò gli ottavi di finale, vedrò quando mi sveglierò. Comunque ringrazio i tifosi che sono rimasti fino a così tardi», le parole di Sinner, il quale si è mostrato molto critico nei confronti dell’organizzazione del Masters 1000 parigino, che ha programmato ben sei partite dalle 11 in poi sul Centrale, partite che poi si protraggono fino a notte inoltrata. E questo crea problemi, basti pensare che il 22enne n.4 del mondo, tra massaggi e allenamento defaticante post match contro McDonald, è andato a letto solo alle 5 di questa mattina.

Una situazione al limite commentata così, sui social, dall’allenatore di Sinner, Darren Cahill: «Felice per la vittoria di Jannik, ma non c'è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi».

All'ora di pranzo di oggi la decisione: Sinner non disputerà la partita degli ottavi contro De Minaur. Australiano ai quarti senza faticare.