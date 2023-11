Italia e Serbia vanno sull'1-1 nella semifinale di Coppa Davis. Sul veloce indoor di Malaga, l’azzurro Jannik Sinner ha battuto il numero uno serbo Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-2, 2-6, 7-5 dopo 2h32' di gioco. In precedenza, nel primo match, Lorenzo Musetti aveva perso contro Miomir Kecmanovic in tre set con il punteggio di 6-7 (7), 6-2, 6-1. A decidere la seconda finalista dopo l’Australia sarà dunque il doppio