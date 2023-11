Una domenica bestiale: Coppa Davis, derby d'Italia (e di Calabria), Bagnaia bis e Gp Abu Dhabi. Mettetevi comodi e godetevi lo spettacolo

Piove e fa freddo? Poco male. Soprattutto se la prospettiva è quella di rifugiarsi in casa e appollaiarsi, sotto le coperte, su un comodo divano davanti a una tv. Perché? Perché, per gli amanti dello sport, all'orizzonte si staglia una domenica... bestiale. S'inizia alle 14: su Sky (o in streaming su Now) sarà possibile godersi lo spettacolo della Formula 1 ad Abu Dhabi: quel "diavolo" di Verstappen ha strappato l'ennesima pole position ma Leclerc è in scia, al secondo posto. Archiviato il capitolo quattro ruote, alle 15 (sempre su Sky) sarà possibile ammirare lo spettacolare ultimo atto della MotoGp. Pecco Bagnaia corre per il bis, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza di Martin: sarà un finale da brividi. Neanche il tempo di stappare lo champagne per il vincitore, che sarà già tempo di Coppa Davis. Già perché grazie al ribaltone targato Sinner (e Sonego), l'Italia del ct Volandri ha conquistato la finalissima a distanza di 25 anni. Azzurri impegnati contro l'Australia con il dubbio Sonego-Arnaldi come secondo singolarista, ma soprattutto con la certezza rappresentata da Jannik, che ha messo la firma sulle quattro vittorie azzurre a Malaga. L'Italia fronteggerà, nei singoli, Alex De Minaur (sempre pericoloso) e Alexei Popyrin. Sarà possibile seguire la finale di Coppa Davis, a partire dalle 16, su Rai 2, Sky, Raiplay, e Now.

Tutto qui? Nient'affatto. Perché in serata andrà in scena il derby d'Italia di serie A tra Juventus e Inter che vale il primo posto in classifica (da ammirare in esclusiva su Dazn). Fischio d'inizio alle ore 20.45. Un altro derby (territoriale), invece, si giocherà in serie B ed è atteso da decenni in Calabria: Catanzaro-Cosenza, con fischio d'inizio alle 16,15 (da vedere su Sky Sport e Dazn).

Vi basta o servono altri motivi per restarsene buoni buoni al calduccio?