L’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto'o è indagato dalla Procura di Milano per violazione degli obblighi di assistenza famigliare. L’iscrizione dell’ex attaccante neroazzurro arriva in seguito alla denuncia della figlia naturale di 21 anni nata da una donna tuttora residente in Sardegna con cui ha avuto una relazione al di fuori del matrimonio.