Australian Open, Medvedev batte Hurkacz al quinto set e approda in semifinale

Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinali degli Australian Open battendo Hubert Hurkacz in cinque set 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 in poco meno di quattro ore. Medvedev, numero 3 del mondo, già doppio finalista a Melbourne (2021 e 2022), venerdì giocherà la sua terza semifinale, l’ottava in totale in uno Slam. Il 27enne russo aspetta il numero 2 Carlos Alcaraz o il numero 6 Alexander Zverev che devono ancora affrontarsi. L’altra semifinale del tabellone maschile opporrà il numero 1 del mondo Novak Djokovic ed il n.4, Jannik Sinner.

Contro Hurkacz, Medvedev ha avuto un break di vantaggio nel quarto set (4-2), prima che il polacco tornasse a ritardare la fine del match. Medvedev ha spiegato di «aver perso la concentrazione nel quarto set».