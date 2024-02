Classica livrea rossa, attraversata da bande bianche e gialle, mentre diminuiscono le tonalità di nero. Sono le prime immagini della nuova SF-24, la vettura con cui la scuderia Ferrari affronterà la stagione 2024 di Formula 1 al via il 2 marzo in Bahrain. Le immagini sono comparse in un breve video trasmesso dalla Ferrari sui propri canali.