Il Settebello si qualifica per le semifinali dei Mondiali di pallanuoto di Doha. Gli azzurri del ct Campagna, dopo aver conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi2024, superano nei quarti la Grecia per 11-10 (1-3, 5-2, 2-3, 3-2). In semifinale la Nazionale sfiderà la Spagna, vincente per 15-12 (5-2, 3-5, 5-0, 2-5) sul Montenegro. Serbia-Croazia e Ungheria-Francia gli altri due quarti di finale della rassegna iridata qatariota.