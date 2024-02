Quadarella-show ai Mondiali: oro nei 1500. Meglio di lei solo Pellegrini e Paltrinieri

«Sono proprio contenta, volevo vincere, sapevo che la medaglia era alla mia portata ma non pensavo di fare 15'46» e per questo sono ancora più contenta». Così ai microfoni di Rai Sport Simona Quadarella commenta l’oro conquistato nei 1500 ai mondiali di nuoto di Doha. «Mi volevo prendere questo oro - ha aggiunto - C'è tanta Simona in questa medaglia, oggi ci ho messo qualcosa in più. A chi dedico questa medaglia? A me stessa, ultimamente facevo tanta fatica, ho pensato più volte se fosse giusto venire a Doha poi ho deciso di venire e di mettermi alla prova».

Il gotha

Conquistando l’oro mondiale nei 1500 stile libero, Quadarella è salita sul podio iridato per la quinta volta consecutiva e primeggiato sulla stessa distanza in due edizioni dei Campionati mondiali in vasca lunga, è entra nel 'club' di altri due big del nuoto italiano. Federica Pellegrini è salita otto volte consecutive sul podio iridato nei 200 stile libero tra il 2005 e il 2019 vincendo in quattro occasioni e Gregorio Paltrinieri in cinque nei 1500 stile libero tra il 2013 e il 2022 imponendosi tre volte. Se si guarda, invece, alle medaglie iridate complessive in vasca lunga, Quadarella (otto ori europei in bacheca), si è attestata a quota sei come Thomas Ceccon (assente ai Mondiali di Doha per motivi di programmazione), cifra che li pone alle spalle di Pellegrini (11) e Paltrinieri (8).