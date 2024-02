Sofia sta ripartendo, Goggia mostra sui social il video della gamba operata

Prima la foto sul divano assieme al suo cane con la gamba in un tutore sollevata e le stampelle, oggi la foto della gamba tumefatta e con il cerotto che copre i punti dell’operazione di lunedì scorso. Sofia Goggia ha aggiornato i suoi tifosi con due storie sul proprio profilo Instagram a otto giorni dal grave infortunio sulla pista 'Casola nera' di Ponte di Legno.

Nella caduta, al terzo giro dell’allenamento di slalom gigante, la 31enne campionessa bergamasca ha riportato la frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro.

Nel frattempo riprende la Coppa del mondo sia al femminile che al maschile. Attesa per il finale di stagione di Federica Brignone che è terza nella classifica generale con 928 punti, a 281 lunghezze dal secondo posto dell’americana Mikaela Shiffrin che non rientrerà alle competizioni nemmeno in questo fine settimana a seguito dell’infortunio di fine gennaio nella discesa di Cortina d’Ampezzo. Al primo posto con cinque punti di vantaggio sulla statunitense c'è la svizzera Lara Gut-Behrami (1.214 punti).

Il Circo bianco al femminile farà tappa sulle piste del Mont Lachaux in Svizzera dove venerdì e sabato si svolgeranno due discese libere e domenica un supergigante. Al cancelletto andranno Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. La Coppa maschile sarà in Norvegia, sul tracciato che nel 1994 assegnò le medaglie olimpiche di Lillehammer, l’'Olympiabakken' di Kvitfjell. In gara nella discesa e superG andranno Dominik Paris, Christof Innerhofer, il rientrante Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca e i debuttanti Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese.