20 anni senza Marco Pantani, il "pirata" che ha lasciato un vuoto incolmabile

Da 20 anni a questa parte, per gli sportivi italiani, San Valentino è un giorno triste: il 14 febbraio 2004, infatti, veniva ritrovato, nel residence "Le Rose" di Rimini, il corpo senza vita di Marco Pantani, il ciclista forse più amato di tutti i tempi. Una giornata maledetta quella nella quale il "Pirata" perse la vita con il decesso, come rivelato dall’autopsia, avvenuto fra le 11:30 e le 12:30, causata da un edema polmonare e cerebrale, conseguente a un’overdose di cocaina e, secondo una perizia effettuata in seguito, anche di psicofarmaci. Eppure l’inizio della fine è datata 5 giugno 1999 quando venne clamorosamente sospeso da un Giro d’Italia che aveva già vinto. In quella mattinata, infatti, Pantani - come poi ammesso anche da alcuni mafiosi in carcere anni dopo - venne preso di mira da una organizzazione legata alla Camorra che riuscì a scambiare le provette dei prelievi antidoping, alterando i valori dell’ematocrito.