Europa League, il Milan travolge il Rennes 3-0

Milan-Rennes 3-0 (1-0) nell’andata dei play off di Europa League.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi (30' st Terracciano), Kjaer (16' st Thiaw), Gabbia, Theo Hernandez, Musah, Reijnders, Pulisic (36' st Adli), Loftus-Cheek (30' st Bennacer), Leao (16' st Okafor), Giroud. (57 Sportiello, 83 Mirante, 15 Jovic, 81 Eletu, 84 Nsiala, 95 Bartesaghi). All: Pioli

RENNES (4-4-2): Mandanda, Doué G (22' st Seidu), Omari, Theate, Truffert (30' st Nagida), Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa (30' st Blas), Doué D. (30' st Salah), Kalimuendo (22' st Gouri), Terrier. (1 Gallon, 40 Lembet, 15 Wooh, 16 Belocian, 38 Cissé, 39 Lambourde, 99 Yildirim). All: Stephan

Arbitro: Dabanovic (Montenegro)

Reti: nel pt 32' Loftus-Cheek, nel st’2' Loftus-Cheek, 8' Leao

Angoli: 8-2 per il Milan

Recupero: 1' e 4'

Note: ammonito Nagida per gioco falloso. Spettatori 69.021 per un incasso di 2.558.234,82 euro.

Un bel Milan mette in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie alla netta vittoria per 3-0 a San Siro contro il Rennes. Sono una doppietta di Loftus-Cheek e un gol di Leao a decidere il match. La prima chance è per i rossoneri e arriva al 7'. Kjaer sventaglia per Leao che salta il diretto marcatore con un colpo di petto e va al tiro con il destro, centrando in pieno la traversa.