Mondiali pallanuoto, il Settebello è in finale: battuta la Spagna 8-6

Grande vittoria del Settebello, che ha battuto la Spagna per 8-6 ottenendo l’accesso alla finale del Campionato del mondo di pallanuoto maschile, in scena a Doha. Il team allenato da Sandro Campagna, nella prima semifinale odierna, ha sconfitto la formazione iberica grazie alle reti siglate da Condemi (due), Di Fulvio (due), Fondelli (due volte su rigore), Velotto e Bruni. In grande evidenza il portiere dell’Italia Del Lungo. Bella rivincita per il Settebello, sconfitto proprio dalla Spagna nelle semifinali dei recenti Campionati europei. Gli azzurri, quattro volte campioni iridati nella storia (nel 1978, nel 1994, nel 2011 e nel 2019), nella finale per la conquista della medaglia d’oro sfideranno sabato la vincente della seconda semifinale, ovvero del match Croazia-Francia. Per il Settebello sarà l’ottava finale ai Mondiali di pallanuoto maschile.