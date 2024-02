Il Setterosa ha strappato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Le azzurre nella partita che valeva l’ultimo posto per accedere al torneo olimpico hanno sconfitto il Canada per 18 a 12. L’Italia della pallanuoto femminile conclude il Mondiale di Doha al settimo posto. Quella di Parigi per il Setterosa sarà quinta partecipazione olimpica e soprattutto un ritorno dopo non aver partecipato all’edizione di Tokyo 2020 nel 2021.