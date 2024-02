Tennis: Sinner conquista la semifinale a Rotterdam. Se la vedrà con l’olandese Griekspoor

Jannik Sinner accede alle semifinali dell’"ABN Amro Open", Atp 500 in corso sul duro del Rotterdam Ahoy, con un montepremi da 2.290.720 euro. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 1 e 4 del ranking mondiale, ha approfittato nei quarti del ritito del canadese Milos Raonic, avvenuto sul 7-6(4) 1-1 in favore dell’azzurro. Per un posto in finale, Sinner se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha piegato il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5 7-6(4).