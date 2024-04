Serie D: il Trapani sigla il nuovo record nazionale di punti. Siracusa, Vibonese e Reggina certe dei playoff. Playout tra San Luca e Locri

Non smette di inanellare record il Trapani corsaro per 2-1 a Gioia Tauro. Ventinovesima vittoria per i granata che vanno oltre gli 88 punti del Como, detenendo ufficialmente il nuovo record nazionale in serie D quando manca ancora un turno alla conclusione del campionato.

Le reti arrivano tutte nella ripresa: Samake e Balla per i granata, rete della bandiera calabrese ad opera di Elia.

Netta affermazione del Siracusa, in casa, contro l’Akragas. I 4 gol arrivano, anche qui, tutti nel secondo tempo con la doppietta di Sarao e le reti di Maggio e Arcidiacono.

Vince la Vibonese sul campo del Portici, decisiva la rete dopo nemmeno 2 minuti di Terranova che blinda ufficialmente il 3•posto. Playoff che vedranno, da quarta forza, anche la Reggio Calabria prevalsa per 2-0 sulla Sancataldese. Una rete per tempo, Barillà e Provazza i match winner.

Vittoria e sorpasso, in chiave Playoff, per il Città di Sant’Agata sul Ragusa che la spunta con Mincica.

Torna al successo l’Acireale che manda il Locri a giocarsi il Playout. Pratica che viene risolta nei 10 minuti finali, grazie alle reti di D’Alessandris, De Mutiis e Germinio.

Chiude in bellezza il Licata con il 3-1 sul Castrovillari. Sugli scudi Rotulo, autore di una doppietta, in mezzo Lanza mentre per i rossoneri in gol Izco. Uno a zero per il Real Casalnuovo che vince con la rete di Pinna sul campo del San Luca che ai Playout ospiterà il Locri. Mancano ancora 90 minuti, gli ultimi, prima del rompete le righe. La nostra goal collection vi da appuntamento a lunedì prossimo