Trent'anni senza Ayrton Senna, dal Brasile all'Italia gli omaggi al campione di Formula 1 morto a Imola

Programmi tv, mostre, eventi sportivi e commemorazioni varie riempiranno questo primo maggio in Brasile per l’omaggio ad Ayrton Senna, a 30 anni dalla sua morte sul circuito di Imola. I fan del tre volte campione del mondo di Formula 1, un idolo nel Paese a livello di Pelé, per tutto il giorno si recheranno presso la sua tomba in un cimitero di San Paolo, sua città natale, dove riposa dal 1994, mentre sul circuito di Interlagos viene organizzata una corsa podistica.

Negli ultimi giorni sulle televisioni locali si sono moltiplicati i programmi che rendono omaggio all’uomo che dà il nome a molte strade del Brasile, mentre una mostra itinerante intitolata «Io, Ayrton Senna da Silva - 30 anni» apre i battenti a Rio de Janeiro, dopo aver visitato diverse altre metropoli brasiliane. I visitatori possono ascoltare la voce del pilota che racconta i momenti decisivi della sua vita e della sua carriera utilizzando l’intelligenza artificiale. A Copacabana, saranno ben più numerosi del solito coloro che si faranno un selfie davanti alla statua in bronzo del pilota, ritratto a braccia alzate mentre sventola una bandiera brasiliana.

Al di là delle imprese sportive, l’eredità del campione rimane attraverso l’Istituto Ayrton Senna, riconosciuto nel 2004 dall’Unesco per i suoi progetti educativi destinati ai bambini dei quartieri svantaggiati. «Ayrton diceva sempre che se volevi cambiare le cose, dovevi iniziare con l’istruzione», ha detto Viviane Senna, sorella di Ayrton e presidente dell’istituto, in un video recentemente pubblicato sui social media. Fondato sei mesi dopo la morte del pilota, l’istituto afferma di aver beneficiato circa 36 milioni di studenti in tremila città brasiliane.