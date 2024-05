Internazionali di Roma, il sogno continua: Darderi batte lo specialista Navone 6-3/6-2

Luciano Darderi continua il suo percorso agli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro, infatti, si è sbarazzato in due set di Mariano Navone con il punteggio di 6-3, 6-2 avanzando così al terzo turno del torneo romano. «Questa partita era molto importante per me, ricordo che qualche anno fa ero qui da spettatore. Sono molto contento, è un sogno e voglio continuare così». Alla prossima l’italiano sfiderà il vincente del match tra Alexander Zverer e Aleksandar Vukic.