Atp Master 1000 Roma, Napolitano vola al terzo turno: "Volevo smettere, ora sogno"

«Vorrei dare un messaggio di speranza ai ragazzi che non sono fenomeni a 18 anni. Se avessi dovuto rispettare le regole e le scadenze che imperano oggi avrei dovuto smettere da tempo. Sono stato sul punto di farlo molte volte. E invece eccomi qui, a 29 anni a cercare ancora di dare il meglio di me» . Stefano Napolitano da Biella è il terzo azzurro (dopo Darderi e Passaro) con la vittoria in rimonta su Shang (6/7-6/1-6/0) ad approdare al terzo turno degli Internazionali d’Italia (stasera ci prova Luca Nardi contro Rune) . Ha avuto un pò di fortuna è vero, godendo della wild card liberata da Berrettini e poi incontrando due lucky loser per i forfait dello stesso Berrettini e di Humbert. Una raccolta di quadrifogli più che meritata dopo la serie di sfortune che ha afflitto la sua carriera, con una carrettata di infortuni: due ernie, alla schiena, una lesione al ginocchio, e poi, durante il periodo della pandemia l’operazione al gomito destro.

Commosso a bordo campo nell’intervista post match ("questo momento l’ho sognato tante volte per darmi un pò di forza e non mollare. Non ero mai arrivato a questo punto a Roma» ha detto coprendosi gli occhi con le mani), in conferenza stampa ha raccontato come è riuscito a risollevarsi (nella scorsa stagione era il numero 555 del ranking, oggi è 125, posizione che migliorerà dopo gli Internazionali) lavorando su se stesso e aggrappandosi a ciò che aveva, rinunciando anche, causa budget contenuto al coach: «Ho cercato di tirare fuori tutto che avevo dentro e ancora non ho dato tutto». Ora dopo aver chiuso la collaborazione con Giacomo Oradini sto cercando una persona cui affidarmi. Ma tempo fa non poteva permetterselo: quando vai a giocare i Futures (l'anno scorso di questi tempi era a Monastir) o vinci o ci rimetti e io non potevo più pagare coach e fisioterapista».

Tra Monastir e oggi c'è stato l’approdo alla Magnitudo Training di Verona . Promettentissimo ai suoi inizi (era nella nidiata di Quinzi e Matteo Donati, che nel frattempo si sono fermati e allontana i paragoni: «non mi collego ai loro percorsi. Vivo il mio, non so se sono il sopravvissuto della nostra generazione"), causa infortuni e qualche scelta sbagliata aveva dovuto tirare il freno a mano, Ma, riflette «magari perdi anni di tennis ma li usi per diventare una persona migliore di prima». Li ha usati anche per leggere molto questi anni: il suo libro guida è 'La biologia delle credenze di Bruce H Lipton - come il pensiero influenza il Dna e ogni cellulà. Lo ha evidentemente aiutato a realizzare il sogno di oggi: «Durante il Covid, quando stavo riabilitando il mio gomito, avevo detto che sarei voluto tornare a giocare sul campo Pietrangeli». Così è stato. Ora Napolitano se la vedrà con Jarry, che oggi ha eliminato Arnaldi. E sarebbe bello che il suo Foro da sogno continuasse.