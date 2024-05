Internazionali: Nadal eliminato da Hurkacz dà l'addio a Roma

L’addio tanto temuto e inevitabile alla fine è arrivato. Rafael Nadal, per 10 volte vincitore a Roma, cede al secondo turno al polacco Hubert Hurkacz in due set 6-1 6-3. Era la sua ultima apparizione agli Internazionali Bnl d’Italia di tennis. Dopo giocherà, se il fisico non lo tradirà, ancora sicuramente solo due tornei importanti prima di ritirarsi, entrambi a Parigi: Roland Garros e le olimpiadi. Il pubblico era tutto per lui, ovviamente. E Rafa non ha tradito, giocando con la solita grinta, non lasciando nessun punto intentato, ma trovando sulla sua strada un avversario più giovane e concreto (e 'senza cuore') che non gli ha lasciato scampo. Una gara faticosissima sotto un sole infuocato (28 gradi), l’ultima a Roma per il più grande e vincente nella storia del torneo.

L’organizzazione degli Internazionali d’Italia aveva preparato una celebrazione in campo per il tennista, ma Nadal ha rifiutato il tributo perché arrabbiato per l'eliminazione. Non sapeva della celebrazione per la sua carriera che sarebbe stata una sorpresa e quando gli è stato chiesto di fermarsi in campo per il tributo ha preferito tornare negli spogliatoi.