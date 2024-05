MotoGp: Martin vince la Sprint Race a Le Mans, secondo Marquez, Bagnaia out

Il solito Jorge Martin, su Ducati Pramac, vince la Sprint Race del Gran Premio di Francia, confermandosi specialista della 'gara corta' di MotoGp. Dopo il Qatar ed Jerez, il vice campione del mondo trionfa anche sul tracciato di Le Mans e rimane leader del Mondiale allungando in testa per via del ritiro, dopo una bruttissima partenza, di Francesco Bagnaia. Secondo posto per un favoloso Marc Marquez (Ducati Gresini), che invece partiva molto dietro ed è stato protagonista di una straordinaria rimonta, mentre a chiudere il podio è Maverick Vinales con l’Aprilia. Quarto posto per Enea Bastianini, migliore degli italiani con Ducati Lenovo, sfortunato invece Marco Bezzecchi a cadere a quattro giri dal termine mentre era in seconda posizione.

In partenza arrivano i primi grandi colpi di scena: Martin scatta bene e difende il primo posto, Bagnaia invece fa un disastro e scivola addirittura in 14esima posizione, ma la Ducati dell’azzurro ha dei problemi ed è costretta al ritiro qualche giro più tardi. Un super Bezzecchi sale così al secondo posto davanti ad Espargaro, che però viene penalizzato con due long lap penalty a causa di una falsa partenza. In zona podio risuona quindi il nome di un fenomenale Marc Marquez, partito 13esimo e capace di mettersi subito lì a caccia dei primi in pochissime curve. Nel finale Bezzecchi prova ad accorciare sullo spagnolo in testa ma scivola e finisce nella ghiaia, lasciando il secondo posto a Marquez e il terzo a Vinales.