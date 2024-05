Giro d'Italia: Kooij vince nona tappa, Pogacar resta leader

Sul lungomare di Napoli dove per il terzo anno consecutivo è fissato l’arrivo di tappa, dopo la cronometro di Perugia e le salite abruzzesi caratterizzate dal dominio della maglia rosa Pogacar, il Giro d’Italia ritrova il festival dei velocisti che si disputano la vittoria davanti a una moltitudine di appassionati calcolati, negli ultimi chilometri, in quasi centomila persone. Un vero e proprio bagno di folla davanti alla quale la spunta con una volata straordinaria Olav Kooij del Team Visma-Lease a Bike che batte sul traguardo in rimonta Jonathan Milan per il quale, per il secondo anno consecutivo, sfuma di un soffio la vittoria sul lungomare di Napoli. La tappa è caratterizzata da due parti separate, con i primi 180 chilometri, dei complessivi 214, pianeggianti, prima di un finale nervoso e in alcuni punti impegnativo in cui i corridori affrontano due strappi, sulla salita di Monte di Procida, Gran Premio della montagna di 4^ categoria e poi nello spettacolare finale in città, con l’arrampicata da Coroglio al Capo di Posillipo, prima della discesa che porta ai tre chilometri conclusivi sul lungomare Caracciolo. Buona parte della tappa è caratterizzata dalla fuga del duo Andrea Pietrobon e Mirco Maestri (Team Polti Kometa) che si avvantaggiano subito dopo la partenza da Avezzano e raggiungono un margine di vantaggio sul gruppo che arriva a un massimo di 3'13» quando i corridori lasciano l’Abruzzo e entrano nella provincia di Frosinone.

Gli uomini dell’Alpecin-Deceuninck conducono l’inseguimento del gruppo e il vantaggio della coppia di testa comincia progressivamente a diminuire. Al traguardo volante a punti a Mondragone, sotto al quale Pietrobon transita davanti a Maestri, dopo 132 chilometri dalla partenza, il vantaggio scende a 1'43». Poco prima del traguardo Intergiro di Giugliano in Campania, a 55 chilometri dall’arrivo, dove Maestri precede Pierobon, nel gruppo di registra una caduta nella quale rimane coinvolto anche Geraint Thomas che non riporta danni e che viene in poco tempo riportato in gruppo da tre uomini della Ineos. A mano a mano che ci si avvicina alla zona decisiva della corsa, caratterizzata da strappi e dal restringimento delle strade, il vantaggio dei battistrada diminuisce progressivamente. Subito dopo il traguardo della montagna di Monte di Procida, dove passa per primo Pierobon, il gruppo sotto la spinta di Alaphilippe raggiunge i fuggitivi. Rimangono da soli in testa Costiou e Alaphilippe che vengono raggiunti dal gruppo a meno di 10 chilometri dall’arrivo.