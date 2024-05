Udinese, colpo salvezza a Lecce. La Fiorentina batte in rimonta il Monza

Lecce-Udinese 0-2 Marcatori: 36’ pt Lucca, 40’ st Samardzic. Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 5, Pongracic 6, Gallo 6; Ramadani 6, Blin 5.5 (11'st Pierotti 6); Dorgu 6 (27'st Oudin 6), Almqvist 6 (27'st Gonzalez 5.5), Rafia 5.5 (11'st Berisha 6); Krstovic 5.5. b Allenatore: Gotti 6. Udinese (3-4-2-1): Okoye 6; Perez 6.5, Bijol 6.5, Kristensen 5.5; Ehizibue 6 (29'st Festy 6), Walace 6 (47'st Zarraga sv), Payero 6.5, Kamara 6; Samardzic 7 (47'st Ferreira sv), Success 6 (22'st Pereyra 6); Lucca 7 (22'st Davis 6.5).Allenatore: Cannavaro 7. Arbitro: Massa di Imperia 6.5. Note: ammoniti Blin, Dorgu, Payero. Angoli: 8-2. Recupero: 1' pt, 5' st. Lecce. Vittoria pesantissima per l’Udinese, che batte 2-0 il Lecce già salvo e in un solo colpo sorpassa Empoli e Frosinone e aggancia il Cagliari, lasciando per il momento la zona retrocessione. I gol, uno per tempo, sono di Lorenzo Lucca e Lazar Samardzic, che portano l’undici di Fabio Cannavaro a +1 sul terzultimo posto attualmente occupato dall’Empoli.

Fiorantina-Monza 2-1

Marcatori: 9' pt Djuric, 32' pt Gonzalez, 33' st Arthur.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 6 (33'st Faraoni sv), Milenkovic 6, Martinez Quarta 5.5, Parisi 6 (33'st Biraghi sv); Arthur 7 (33'st Duncan sv), Mandragora 6; Gonzalez 6.5, Barak 6.5, Castrovilli 5.5 (29'st Beltran 6); Nzola 5 (16'st Kouame 6.5). Allenatore: Italiano 6.5.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 5.5 (19'st Pereira 6), Pablo Marì 5.5 (27'st D’Ambrosio 6), Izzo 6, Kyriakopoulos 6 (1 st Caldirola 6); Bondo 5.5, Pessina 6; D.Mota 6.5 (19'st Akpa Akpro 6), Colpani 6 (36'st V.Carboni sv), Zerbin 6; Djuric 6.5. Allenatore: Palladino 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 5.5.

NOTE: Serata tiepida, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 24.376 per un incasso di 432.198 euro. Ammoniti: Parisi, Bondo. Angoli: 5-1 per la Fiorentina. Recupero: 2', 4'.

La Fiorentina batte in rimonta il Monza nell’ultima sfida in programma della 36 giornata di Serie A. Al Franchi finisce 2-1 grazie al gol decisivo nella ripresa di Arthur, il primo in maglia viola, dopo il botta e risposta tra Djuric e Nico Gonzalez nella prima frazione di gioco. La squadra di Italiano sale a 53 punti e supera così il Napoli a quattro giorni dallo scontro diretto, rientrando in zona Conference League con la possibilità comunque di qualificarsi per l’Europa League vincendo la finalissima di Atene. Gli uomini di Palladino invece, al settimo turno di fila senza vincere (ultimo successo 2 mesi fa), restano a quota 45. Nove minuti sul cronometro e i brianzoli vanno subito avanti con il solito Djuric, che stacca imperiosamente di testa sul cross dal fondo di Mota e batte Terracciano per l’1-0 ospite. I viola ci mettono un pò ad ingranare e solo a ridosso della mezz'ora portano i primi pericoli dalle parti di Di Gregorio, poi al 32' ci pensa Nico Gonzalez a pareggiare i conti: l’argentino sbuca all’altezza del secondo palo sul cross a rientrare di Barak, tocca perfettamente di testa e firma l’1-1. Lo stesso Nico poco più tardi si rende protagonista di una bella giocata personale, ma stavolta la sua conclusione viene contratta bene dal portiere ospite, mentre nel recupero del primo tempo è Quarta a sfiorare il vantaggio toscano con un colpo di testa terminato alto di un soffio. Nella ripresa la Fiorentina prova a fare la partita e al 62' crea un’altra grande chance sull'asse Parisi-Mandragora: l’esterno lancia molto bene per il centrocampista che s'inserisce in area, controlla e calcia di mancino chiamando Di Gregorio alla parata. I toscani continuano a premere e al 78' mettono la freccia con Arthur, che parte quasi da centrocampo palla al piede e da fuori area indovina il diagonale destro che vale il 2-1.