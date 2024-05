Internazionali Roma, doppio femminile Errani-Paolini in semifinale

Su un "Pietrangeli" da sold out, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato le semifinali nel tabellone del doppio agli Internazionali d’Italia femminili. Nei quarti le due azzurre si sono imposte per 6-3 5-7 10-5, in un’ora e tre quarti di partita, sull'ucraina Lyudmyla Kichenok e sulla lettone Jelena Ostapenko, seste favorite del seeding. Errani e Paolini si giocheranno l’ingresso in finale con le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk, ottave teste di serie.