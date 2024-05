Chi è Max Allegri: la carriera, i successi e le controversie di un allenatore "vincente"

Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Allegri inizia il suo percorso da allenatore nelle serie minori, facendo esperienza con squadre come Aglianese e SPAL. La sua grande occasione arriva nel 2008, quando viene chiamato a guidare il Cagliari in Serie A. Qui, Allegri dimostra subito il suo valore, portando la squadra a una tranquilla salvezza e guadagnandosi il titolo di Miglior Allenatore dell'Anno nella stagione 2008-2009.

Max Allegri inizia la sua carriera da calciatore come centrocampista, giocando per diverse squadre italiane tra cui Pisa, Pescara, Cagliari e Perugia. Sebbene non abbia mai raggiunto la ribalta internazionale come giocatore, ha sempre dimostrato un'intelligenza tattica fuori dal comune, che lo ha portato presto a considerare una carriera da allenatore.

Massimiliano Allegri, noto a tutti come Max Allegri, è uno degli allenatori più riconosciuti e discussi del calcio moderno. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Allegri ha costruito una carriera ricca di successi, ma non priva di controversie. Scopriamo insieme il percorso professionale di questo carismatico allenatore, i suoi trionfi e le sfide che ha affrontato.

Nonostante i numerosi successi, la carriera di Allegri non è stata esente da critiche. Il suo stile di gioco, spesso giudicato troppo pragmatico e difensivo, ha sollevato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Il "corto muso" ormai è storia. Inoltre, la sua gestione di alcuni giocatori, come Paulo Dybala, è stata oggetto di dibattito, con molti che hanno criticato le sue scelte tattiche. Clamoroso lo scontro anche con Bonucci, "iconica" l'immagine del difensore bianconero seduto sullo sgabello in tribuna, una volta escluso.

Il ritorno alla Juventus

Dopo una pausa di due anni, Allegri è tornato alla Juventus nel 2021, in un momento di difficoltà per il club. La sua seconda avventura sulla panchina bianconera è ancora in corso. ma forse al capolinea.

La vita privata

Oltre alla sua carriera ricca di successi e controversie, la vita privata di Massimiliano Allegri ha spesso attirato l’attenzione dei media. L’allenatore della Juventus ha vissuto momenti significativi anche al di fuori del campo, caratterizzati da relazioni sentimentali e affetti familiari che hanno contribuito a delineare il suo profilo pubblico e privato.

Le relazioni sentimentali

Max Allegri ha avuto diverse relazioni sentimentali che sono state ampiamente documentate dai media. La sua relazione più conosciuta è stata con l’attrice e showgirl Ambra Angiolini, iniziata nel 2017. La coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore, spesso al centro dell’attenzione mediatica per la loro notorietà. Tuttavia, nel 2021, Allegri e Angiolini hanno annunciato la fine della loro relazione, una separazione che ha suscitato grande interesse tra i fan e la stampa.

I figli

Allegri è padre di due figli, Valentina e Giorgio, avuti da relazioni precedenti. Valentina, nata dal suo matrimonio con Gloria Patrizi, ha seguito una carriera nel mondo della moda e dello spettacolo, diventando una figura influente sui social media. Giorgio, nato dalla relazione con Claudia Ughi, è più riservato e lontano dai riflettori. Allegri è noto per essere molto legato ai suoi figli, cercando di mantenere un equilibrio tra la sua carriera professionale e la vita familiare.

Gli hobby e le passioni

Lontano dal calcio, Max Allegri ha diverse passioni che coltiva con dedizione. Tra queste, spicca l’amore per i cavalli e le corse ippiche, una passione che ha condiviso in varie interviste. Inoltre, Allegri è un appassionato di cucina e ama trascorrere il tempo libero cucinando per la sua famiglia e gli amici. Questa passione per la cucina è stata anche al centro di alcuni eventi benefici, dove Allegri ha partecipato come chef d’eccezione. Nonostante la sua notorietà, Allegri ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza riguardo alla sua vita privata. Questo atteggiamento discreto ha contribuito a creare un’immagine di uomo concentrato sulla sua professione e sui suoi affetti, lontano dagli eccessi e dai riflettori della cronaca rosa.