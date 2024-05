La folle notte di Allegri: caccia Giuntoli dal campo e poi aggredisce il direttore di TuttoSport

Aggredito e minacciato. Guido Vaciago, direttore di "Tuttosport", accusa Massimiliano Allegri. Nel dopo partita della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, il tecnico lo avrebbe incrociato nei pressi della sala stampa. "Direttore di merda! Sì, tu direttore di merda. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società", le parole che Vaciago attribuisce ad Allegri e che ha riportato in un suo articolo pubblicato oggi sul quotidiano sportivo torinese. E ancora: "Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale".

"Di tutta la vicenda, che di per sé non dovrebbe diventare notizia, resta il dubbio di quale sia la fantomatica "verità" di Allegri, perché se la conoscessimo ci faremmo volentieri due pagine - è la riflessione di Vaciago - E resta, purtroppo, l’atteggiamento minaccioso dell’allenatore della Juventus nei confronti di un giornalista. Nel confronto ci può stare tutto, perfino l’insulto al limite, ma la minaccia no. La minaccia è vile, intimidatoria e pure pericolosa, in un mondo dove la possibilità che qualcuno si prenda la briga di metterla in pratica rischi sempre di trovarlo".