Addio ad Oreste Peccedi, l'allenatore della Valanga Azzurra è morto ad 84 anni

Il mondo dello sci alpino italiano è in lutto per la scomparsa all’età di 84 anni di Oreste Peccedi, allenatore della Valanga Azzurra e considerato una delle figure più importanti per lo sviluppo della disciplina. Gli azzurri guidati da ct Mario Cotelli e da Peccedi conquistarono 48 vittorie in Coppa del Mondo, 5 coppe di cristallo generali e 6 di specialità con Gustav Thoeni e Piero Gros e 12 medaglie tra Giochi olimpici e Campionati mondiali.

Oreste Peccedi era nato a Bormio l’8 ottobre del 1939 e iniziò a fare l’allenatore di sci a metà degli anni '50. Dal 1968 e al 1976 divenne noto a livello mondiale perchè era l’allenatore della squadra azzurra maschile inizialmente con il commissario tecnico Jean Vuarnet (dal 1968 al 1972) e poi Mario Cotelli (dal 1972 al 1976). In quegli otto anni, l’Italia dello sci alpino conquistò le prime vittorie in Coppa del Mondo e nell’arco di poco tempo i numerosi successi ottenuti le valsero la denominazione di 'Valanga Azzurrà. Famosa fu la leggendaria cinquina nello slalom gigante di Berchtesgaden del 7 gennaio de 1974 guidata da Piero Gros davanti a Gustav Thoeni ed Erwin Stricker. Gli atleti guidati da Cotelli e Peccedi conquistarono 48 vittorie in Coppa del mondo, 5 coppe di cristallo generali e 6 di specialità (con Thoeni e Gros) e 12 medaglie tra Giochi olimpici e Campionati mondiali.Terminata la sua esperienza con la Nazionale di sci alpino, Peccedi progettò la pista 'Stelviò a Bormio per i Mondiali del 1985 e ancora oggi inserita nel circuito di Coppa del mondo. Fino al 2015 ha preso parte a gare delle categorie master.