Il Manchester City vince la Premier: è il quarto titolo consecutivo. Nessuno come Guardiola

Il Manchester City ha vinto la Premier League. Decisiva la vittoria nell’ultima giornata contro il West Ham (3-1) . Si tratta del quarto titolo consecutivo per la squadra di Guardiola: nessuna squadra finora era riuscita a vincere 4 Premiee League di fila . La festa dell’Etihad esplode dopo meno di 80 secondi, quando Foden inventa un sinistro che si infila all’incrocio. L’1-0 mette le ali al City: la squadra di Guardiola domina, trova il raddoppio al 18’ ancora con Foden, servito dall’incontenibile Doku, crea occasioni su occasioni mettendo il West Ham alle corde. L’umore cambia al 42’: sugli sviluppi di un corner, Kudus si inventa una spettacolare rovesciata in area che oltre al 2-1 erode le certezze dell’intero stadio. Il City riprende il controllo delle operazioni nella ripresa e al 59’ trova il gol della sicurezza con Rodri, un preciso colpo di biliardo dal limite. La festa dell’Etihad può definitivamente esplodere.

Un'epopea quella del City che ha trasformato il campionato inglese nel proprio regno e continua ad essere insaziabile, ad accumulare vittorie e trofei. La storia che il City ha voluto di nuovo scrivere, dopo il clamoroso triplete dello scorso anno, testimonia la grandezza di Pep Guardiola, di quello che ha costruito a Manchester: una squadra che ha vinto 6 Premier negli ultimi 7 anni, ufficialmente passata da dinastia a tirannia con questo nuovo trionfo. L’Arsenal ci ha provato, stavolta fino alla fine, ma non è bastato per detronizzare i campioni.

I campioni non perdono dal 6 dicembre, hanno vinto le ultime 9 partite, dominate a quasi 4 gol di media. Hanno confermato di essere quel punto di riferimento ancora inarrivabile per tutti, sorprendendo lo stesso Guardiola, che dopo il triplete dello scorso anno e gli infortuni lunghi di De Bruyne (10 assist da quando è tornato a fine gennaio) e Haaland (primo da Harry Kane 2017 ad essere capocannoniere per due stagioni di fila) si aspettava un calo. Invece non c’è stato: il City ha tirato fuori il carattere nei momenti più difficili