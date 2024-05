Inter, un pari con la Lazio e poi la grande festa scudetto. Marotta sulla società: "Zhang? Sono ottimista si possa proseguire"

Inter-Lazio 1-1

RETI: 32' pt Kamada; 42' st Dumfries.

INTER (3-5-2): Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6 (19' st Carlos Augusto 6); Darmian 6 (19' st Dumfries 7), Barella 6, Calhanoglu 6 (32' st Sanchez 5.5), Mkhitaryan 5.5 (19' st Frattesi 6), Dimarco 6.5 (32' st Buchanan 6); Thuram 5.5, Lautaro 5.5. In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, De Vrij, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Bisseck. Allenatore: Inzaghi 6.

LAZIO (3-4-2-1): Provedel 6.5; Patric 6, Casale 6, Gila 6.5 (33' st Cataldi 6); Marusic 5, Vecino 6.5, Rovella 6.5 (21' st Guendouzi 6), Pellegrini 5.5 (21' st Hysaj 6); Kamada 7 (27' st Felipe Anderson 5.5), Zaccagni 5.5 (27' st Luis Alberto 5.5); Castellanos 6. In panchina: Mandas, Renzetti, Pedro, Immobile, Isaksen, Gonzalez, Lazzari. Allenatore: Tudor 6.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 5.5.

NOTE: pomeriggio sereno; terreno di gioco in buone condizioni. Ammonito: Casale. Angoli: 8-0 per l’Inter. Recupero: 1'; 4'.

Un colpo di testa di Dumfries nel finale di gara permette all’Inter di evitare una sconfitta con la Lazio, nel giorno della consegna ufficiale del 20 scudetto. A San Siro finisce 1-1 con il lampo del laterale olandese che risponde all’iniziale vantaggio di Kamada nel corso del primo tempo. Gli uomini dell’ex Inzaghi salutano il proprio pubblico salendo a 93 punti, ma senza più la possibilità di battere il record di 97 della stagione 2006/2007. Poi la festa con la premiazione e il concerto di Ligabue e Tananai.