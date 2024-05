Pogacar, una favola! Riprende Quintana a 2 km dall'arrivo e trionfa a Livigno. Un dominio al Giro d'Italia

L’ennesimo assolo, uno schiaffo a tutti i propri avversari. Tadej Pogacar stravince nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2024, la Manerba del Garda - Livigno di 222 chilometri: lo sloveno ha salutato la concorrenza a 15 chilometri dall’arrivo recuperando il distacco da tutti i fuggitivi e vincendo in solitaria sul Mottolino; secondo Nairo Quintana (Movistar Team) a 30", terzo Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost). Quarta vittoria nella corsa rosa per il capitano della Uae Emirates, ulteriormente distanziati tutti gli avversari nella classifica generale. Domani ultima sosta, si riparte martedì con la Livigno - Santa Cristina Val Gardena/St. Christina in Gröden di 206 chilometri (Monte Pana).

«Questo è senza dubbio uno dei giorni più belli della mia carriera». Tadej Pogacar è colmo di gioia. «Avevamo l’idea di vincere questa tappa fin da dicembre - ammette lo sloveno, maglia rosa da 14 frazioni -, siamo stati perfetti come squadra. Sono davvero molto contento di aver avere vinto la tappa regina a Livigno che è uno dei miei posti preferiti in Italia». Pocagar è infatti solito frequentare in inverno Livigno, sia per gli allenamenti in altura che per sciare.