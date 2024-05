Rafael Nadal inizia oggi il conto alla rovescia per scoprire se è in grado di affrontare il Roland Garros. Il quasi 38enne maiorchino ha quindi quattro giorni per verificare se è nelle condizioni di poter affrontare lo Slam francese in cui per la prima volta non parte da testa di serie. Giovedì, infatti, è previsto il sorteggio del tabellone.