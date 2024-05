Giro d'Italia, Pogacar insaziabile: quinto successo e omaggio al giovane rivale di giornata Pellizzari

Tadej Pogacar ha tagliato il traguardo della 16/a tappa del Giro contando con le dita fino a cinque, simboleggiando i successi ottenuti in questi giorni al Giro. Una vittoria che ha strappato nel finale a Giulio Pellizzari, il più giovane partecipante alla corsa, il quale ha cercato fino all’ultimo di resistere al suo attacco, meritandosi un premio speciale: quando ha chiesto gli occhiali allo sloveno, per ricordo, questi si è tolto e gli ha dato anche la maglia rosa, porgendogliela e poi abbracciandolo.

Un momento speciale per il giovane di San Severino Marche (Macerata), che ha sfiorato l’impresa ma è comunque riuscito a difendere un eccellente secondo posto dal ritorno del colombiano Dani Martinez. Quarto e quinto posto per Christian Scaroni e Antonio Tiberi, settimo Antonio Caruso.