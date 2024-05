Roland Garros, Sinner ci prova: è partito alla volta di Parigi

Jannik Sinner vola a Parigi per disputare il Roland Garros e conquistare sul campo il primato in classifica mondiale mai appartenuto a un tennista italiano. L’altoatesino sembra aver fugato i dubbi sulla sua partecipazione agli Open di Francia a causa di un infortunio all’anca e sarà tra i sorteggiati per il Grande Slam parigino in programma giovedì 23 maggio ore 14:00 presso il Jardin des Serres d’Auteuil. Come riporta Sky Sport Italia e molti siti specializzati, le ultime sessioni di allenamento del campione degli Australian Open 2024 sono state risolutive e oggi atterrerà a Parigi per iniziare la preparazione.