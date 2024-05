La vittoria dell'Atalanta in Europa League può portare la Roma in Champions da sesta. A condizione che...

L'Atatalanta fa festa, la Roma spera. Il successo dell'Atalanta in Europa League coinvolge infatti anche i giallorossi di De Rossi che adesso possono sperare di entrare in Champions League come sesta squadra italiana. Ma c'è una sola possibilità, in vista dell'ultima giornata di campionato. L'Italia avrà infatti sei squadre in Champions solo se l'Atalanta (attualmente a 66 punti e con ancora due gare da giocare) concluderà il campionato in quinta posizione. Posto che la Dea attualmente occupa, ma che potrebbe migliorare avendo ancora due gare da giocare rispetto a Bologna e Juventus che la precedono a quota 68. I bianconeri nell'ultima di campionato giocheranno in casa con il Monza, il Bologna sarà di scena a Genova, mentre l'Atalanta ospiterà il Toro. E poi avrà il recupero con la Fiorentina. In caso di quarto o addirittura terzo posto per i nerazzurri, invece, la Roma ripartirebbe dall'Europa League.