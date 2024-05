Nations League di volley, Italia in scioltezza all'esordio contro la Germania: 3-0

L’Italia del volley maschile parte con il piede giusto nella Nations League battendo 3-0 (25-21, 25-18, 25-23) la Germania non senza difficoltà mostrando tenacia nel conquistare il terzo set 25-23 con i tedeschi, avanti 23-19. È stata la vittoria che serviva per rompere il ghiaccio e iniziare bene questo percorso dall’obiettivo importante, la qualificazione ai Giochi Olimpici.

Il 3-0 sui tedeschi vale un +5,15 nel ranking che vede l’Italia prima tra le non qualificate.

Nella vittoria di oggi da segnalare il buon ingresso di Porro, autore di 3 punti, al suo esordio in un torneo internazionale con la seniores, il ritorno in campo di Simone Anzani e i 14 punti di Michieletto, best scorer della gara. Ora c'è una giornata di lavoro per gli azzurri che non scenderanno in campo prima dei prossimi impegni consecutivi con Iran, Giappone e Brasile.