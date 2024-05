Roland Garros, subito un osso durissimo per Nadal: giocherà contro il re di Roma Zverev. C'è Eubanks per Sinner

Jannik Sinner affronterà Chris Eubanks nel primo turno del Roland Garros, tornando in campo dopo un infortunio all'anca destra. Nella parte bassa del tabellone, Sinner potrebbe incontrare Hubert Hurkacz nei quarti e Carlos Alcaraz in semifinale. Rafael Nadal, situato nel secondo quarto del tabellone, affronterà Sascha Zverev in un primo turno spettacolare, due anni dopo la loro epica semifinale.

Nove italiani sono in tabellone: