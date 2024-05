Sinner sta tornando, pronto per il Roland Garros: “L'anca non mi preoccupa più, sto recuperando la condizione”

«Ho deciso di giocare perché il Roland Garros è un torneo molto importante, è uno Slam e voglio farne parte se il mio corpo me lo consente. La condizione non è al 100% ma non possiamo fare magie». Jannik Sinner, in conferenza stampa da Parigi parla della sua condizione e delle sue speranze per il Roland Garros.

«L'anca non mi preoccupa. Sono fiducioso: starò sempre meglio. Ma anche al livello di condizione che ho adesso, so che posso giocare un buon tennis» ha spiegato il numero 2 del mondo che lunedì affronterà Christopher Eubanks.