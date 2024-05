Formula 1, la Ferrari di Leclerc in pole a Monaco. Sainz terzo

Charles Leclerc su Ferrari conquista una fantastica pole position nel Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo fa piazzando il tempo super di 1.10.270 davanti alla sua gente, sul tracciato di casa, interrompendo il dominio in qualifica di Max Verstappen (finora partito sempre davanti a tutti). L’olandese della Red Bull stavolta non va oltre un sesto tempo, che lo costringerà ad un vero e proprio miracolo per prendersi l’ennesimo successo nella giornata di domani. In prima fila con il monegasco partirà la McLaren di Oscar Piastri, seguita dall’altra Ferrari di Carlos Sainz. Quarto tempo per Lando Norris, quinto George Russell su Mercedes, mentre l’altra Red Bull di Sergio Perez, eliminata addirittura nel Q1, partirà 18. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Montecarlo: 1 Leclerc, 2 Piastri, 3 Sainz, 4 Norris, 5 Russell, 6 Verstappen, 7 Hamilton, 8 Tsunoda, 9 Albon, 10 Gasly, 11 Ocon, 12 Hulkenberg, 13 Ricciardo, 14 Stroll, 15 Magnussen, 16 Alonso, 17 Sargeant, 18 Perez, 19 Bottas, 20 Zhou.

Leclerc, "Pole speciale qui, ma domani niente errori" La pole position qui dà sempre sensazioni speciali, domani bisognerà assolutamente vincere». Queste le parole di Charles Leclerc, pilota della Ferrari intervistato nell’immediato post qualifica del Gran Premio di Monaco, a seguito della pole position conquistata al termine della sessione di qualifiche sul circuito di Montecarlo. «Una bella qualifica, con delle sensazioni sempre molto speciali su questa pista. Sono contento per questo giro, con un livello di entusiasmo molto alto - dice il ferrarista - Tuttavia so che la qualifica non è tutto, per quanto sia importante. Bisogna mettere tutto insieme in gara, al contrario di quanto fatto in passato. Il team è forte e siamo in un’ottima posizione, ho bisogno di una buona partenza e una volta fatto questo spero che anche Sainz possa seguirmi in seconda posizione. Qualsiasi cosa accada dobbiamo assolutamente portare la vittoria a casa».