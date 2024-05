Giro d'Italia, a Pogacar anche la 20esima tappa, è la sesta vittoria

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto per distacco la 20/a frazione del Giro d’Italia, Alpago-Bassano del Grappa, di 184 chilometri. Lo sloveno maglia rosa ha portato a sei le sue vittorie di tappa nella 107/a edizione della corsa, che domani si concluderà a Roma in quella che sarà una passarella per il dominatore. Pogacar ha terminato la sua prova a braccia alzate e con un gran sorriso per salutare il pubblico che lo acclamava al traguardo per l’ennesima prova di superiorità che ha saputo dimostrare. Lo sloveno ha attaccato ad una trentina di chilometri dal traguardo, ha raggiunto Giulo Pellizzari che aveva tentato un’azione solitaria e dopo averlo ripreso si è involato verso il traguardo. Con due minuti di ritardo sono arrivati i primi inseguitori, con la volata per il secondo posto vinta dal francese Valentin Paret-Peintre, davanti a Daniel Martinez, che è secondo nella classifica generale ma con un distacco di circa 10 minuti su Pogacar, Antoni Tiberi, Einer Rubio e lo stesso Pellizzari.