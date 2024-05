MotoGP: in Catalogna vince Bagnaia davanti a Martin

Il campione del mondo, Pecco Bagnaia (Ducati), con una condotta di gara esemplare, ha vinto il GP di Catalunya precedendo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac). Terzo posto per Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha recuperato undici posizioni rispetto alla partenza. Quarto Aleix Espargaro (Aprilia), quinto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46) che ha sorpassato nel finale Raul Fernandez (Aprilia). Settimo Alex Marquez (Ducati Gresini), ottavo Brad Binder (Ktm), nona l’altra Ducati, quella di Bastianini, decimo Fabio Quartararo (Yamaha).

«Ero arrabbiato per come era andata ieri, ma sapevo che avevo il potenziale per vincere. Quando ho visto che Martin stava avendo dei problemi all’anteriore ho spinto ed è andata bene». Francesco Bagnaia a Sky ha commentato così la sua prima vittoria in Catalogna. «Ieri mi sono steso per averla fatta piano, oggi ho deciso di rischiare proprio lì» ha aggiunto, parlando della curva 5, dove nella sprint era caduto ed oggi ha compiuto il sorpasso decisivo su Jorge Martin.